Александр Бубнов: Тактика Николича не сработала. Три игрока атаки были отрезаны от остальной команды

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал неудачную игру железнодорожников в домашней встрече против чемпионов Австрии.

«Ротация, которую провел Николич, оказалась ошибочной, – цитирует Бубнова Sportbox.ru –Тренер «Локо» рассчитывал выстоять против «Зальцбурга» семью игроками оборонительного плана за счет снижения креативности в середине поля. За атаку у хозяев отвечали всего три футболиста, которые оказались отрезанными от остальной команды, а потому неэффективными.

С такой командой, как «Зальцбург», так играть нельзя. Австрийцы великолепно прессингуют, обладают быстрой и техничной группой атаки, а также надежно играют в обороне. Они и в домашнем матче, и в Москве не стали закрываться и придерживались агрессивного футбола. Тактика Николича не сработала, а перестроиться по ходу встречи после 0:2 в первом тайме было очень сложно.

Особое внимание стоит уделить Райковичу, чей переход в «Локомотив» наделал много шума. Серб опять доказал, что не соответствует уровню команды, и породил очередную порцию вопросов к Николичу. Наверняка ведь игрок покупался с согласия тренера, которому стоит объяснить, зачем было сделано это приобретение?»

В группе «Локомотив» с тремя очками занимает последнее место, потеряв шансы на выход в 1/8 финала. 9 декабря железнодорожники в последнем туре сыграют в Мюнхене с «Баварией».