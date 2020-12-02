Нейрохирург: Хименесу потребуется от одного до трех до месяцев на восстановление

Специалист в области нейрологии и нейрохирургии Хуан Альберто Надер в интервью для телеканала ESPN рассказал о том, какой срок понадобится Раулю Хименесу для восстановления после операции на черепе.

29 ноября «Арсенал» дома проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 1:2 в матче десятого чемпионата Англии. На пятой минуте Хименес и защитник «канониров» Давид Луис столкнулись головами. Мексиканец покинул поле на носилках в кислородной маске. В больнице ему диагностировали перелом костей черепа.

«В зависимости от того, насколько серьезен перелом, Хименесу потребуется от одного до трех месяцев на восстановление, – отметил Надер. – Это все еще предварительные оценки, но если это просто перелом, я надеюсь, что как только он оправится от него, то сможет играть.

Исходя из того, что я видел в отчете, у него была операция по поводу перелома черепа, в этом случае им просто нужно было выпрямить череп. Но если там было еще и повреждение мозга, то сроки связаны с лечением мозга, а не перелома».