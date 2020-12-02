Максим Деменко: Набив шишки с «Челси» и «Севильей», «Краснодар» способен добиться успеха с «Ренном»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко оценил шансы «быков» добиться успеха в домашней игре против французского «Ренна».

«При всех неудачах в этой Лиге чемпионов не могу назвать игру «Краснодара» слабой, – отметил Деменко в интервью «Известиям». – И с «Челси», и в обоих матчах с «Севильей» команда старалась играть в свой фирменный комбинационный футбол, на многих отрезках переигрывала соперников, но отсутствие опыта и некоторых травмированных лидеров привело к нелепым голам на последних минутах. Тем не менее, думаю, набив шишки и поняв, где надо прибавлять, «Краснодар» способен реализовать все свои идеи в матче с «Ренном» и добиться успеха, выйдя в Лигу Европы».

Матч «Краснодар» – «Ренн» состоится сегодня вечером и начнется в 20:55 по московскому времени. Обе команды, набрав по одному очку в четырех турах, потеряли шансы на выход в 1/8 финала и конкурируют друг с другом за попадание в Лигу Европы.