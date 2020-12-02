Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» поедет на игру с «Аяксом» с небольшим преимуществом

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пообщался с журналистами после домашнего матча пятого тура группового этапа против «Мидтилланда» (1:1).

«Мы еще не вышли в плей-офф, но поедем в Амстердам с небольшим преимуществом – нас устроят два из трех исходов, – цитирует Гасперини Football Italia. – Пожалуй, на старте группового этапа мы были бы рады оказаться в такой ситуации. Опередить «Аякс» – это, конечно, было бы большим успехом.

В прошлом сезоне Лиги чемпионом у «Аталанты» было 4 очка после пяти туров, сейчас – восемь, и мы вновь претендуем на выход в 1/8 финала. При этом год назад мы играли в Лиге чемпионов раз в две-три недели. Теперь другой календарь, и у нас проблема с реализацией голевых моментов».

В группе D «Ливерпуль» гарантировал себе первое место, набрав 12 очков. У «Аталанты» – восемь, у «Аякса» – семь, а у «Мидтилланда» – одно.

Матч «Аякс» – «Аталанта» состоится 9 декабря.