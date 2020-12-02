Евгений Ловчев – о поражении «Локомотива»: В нашем чемпионате людей к такому футболу не готовят

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал неудачное выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов.

«Нельзя не заметить, что когда к нам приезжали иностранные тренеры, все в один голос говорили, что у вас играют в медленный футбол, – отметил Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ». – Но вопрос в том, что их приглашали, чтобы перестраивать футбол.

У «Локомотива» не было замены выбывшим игрокам. Из строя выбыли Крыховяк, Баринов и Миранчук. Замены этим игрокам нет. «Локомотив» в этой Лиге чемпионов показывал клыки, цеплялся, дрался, а в этом матче все вот так получилось… Привоз Мурило? Спрашивается, зачем он нам нужен? Почему играет он, а не наши парни. Помнится, когда его подписали, он и не очень-то был и нужен. Понятно, что он игрок какого-то уровня, но вопрос — какого? Повторюсь, когда легионеры к нам приезжают, они не они нас туда поднимают, а сами опускаются к нам.

Почему седьмая команда России должна обыгрывать первую команду Австрии? Или наша сборная сейчас сильнее? В нашем чемпионате людей к такому футболу не готовят».

После пяти туров «Локомотив» занимает последнее место в группе A, не имея шансов на выход в плей-офф, но теоритически еще может обойти «Зальцбург» в борьбе за третью строчку и пробиться в Лигу Европы. У австрийцев на одно очко больше.