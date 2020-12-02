Португальский тренер Кейруш расстался со сборной Колумбии

Колумбийская федерация футбола на своем официальном сайте объявила об увольнении главного тренера национальной сборной Карлуша Кейруша.

Контракт с 67-летним португальцем расторгнут по взаимному согласию сторон.

«Ваш вклад послужит продолжению развития проектов, которые реализуются со всеми сборными нашей страны. Для нас было честью работать почти два года. Мы желаем профессору Карлушу Кейрушу успехов в дальнейшей карьере», – сказано в пресс-релизе колумбийской федерации.

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Португалии возглавил колумбийскую команду в феврале 2019 года после восьми лет работы со сборной Ирана.

Под руководством Кейруша колумбийцы вышли в четвертьфинал Кубка Америки в 2019 году, а также набрали четыре очка в четырех матчах южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В ноябре Колумбия потерпела два крупных поражения, уступив дома Уругваю 0:3 и Эквадору в гостях 1:6.