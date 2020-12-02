Карасев назначен главным арбитром матча «Локомотив» – «Рубин»

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал судейские назначения на матчи 17-го тура чемпионата России.
На встрече «Локомотива» и «Рубина» будет работать Сергей Карасев, а главным арбитром матча ЦСКА – «Химки» станет Кирилл Левников.
Полный список выглядит так:
5 декабря, суббота
«Локомотив» – «Рубин» (14:00, мск)
Судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Спартак» – «Тамбов» (16:30, мск)
Судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Эдуард Малый.
«Зенит» – «Урал» (19:00, мск)
Судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Анохин.
«Краснодар» – «Ротор» (19:00, мск)
Судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Андрей Бутенко.
6 декабря, воскресенье
«Ростов» – «Уфа» (14:00, мск)
Судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Николай Еремин; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Гончар.
«Динамо» – «Арсенал» (16:30, мск)
Судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Роман Усачев, Александр Богданов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Игорь Панин; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Юрий Чеботарев.
ЦСКА – «Химки» (19:00)
Судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Вячеслав Харламов.
7 декабря, понедельник
«Сочи» – «Ахмат» (19:00, мск)
Судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Александр Гвардис.