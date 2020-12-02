Судьей игры Лиги Европы ЦСКА – «Вольфсберг» станет черногорец Дабанович

Официальный сайт УЕФА сообщил, что черногорец Никола Дабанович назначен главным арбитром матча пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА (Москва, Россия) – «Вольфсберг» (Австрия).

Остальные судьи тоже из Черногории. Милован Джукич и Владан Тодорович будут работать в качестве ассистентов, а Милош Бошкович исполнит обязанности четвертого рефери.

После четырех туров в группе K лидирует загребское «Динамо», набрав 8 очков. У «Фейеноорда» – пять, у «Вольфсберга» – четыре, а у ЦСКА – три.