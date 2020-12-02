Главный тренер «Милана» Пиоли вылечился от коронавируса

Официальный сайт «Милана» сообщил о том, что главный тренер красно-черных Стефано Пиоли и его ассистент Джакомо Мурелли вчера 1 декабря сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Сегодня оба тренера вернутся к своим прямым обязанностям и будут руководить занятиями футболистов своей команды, а завтра 3 декабря смогут присутствовать на домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против шотландского «Селтика».

«Милан» и «Селтик» выступают в группе H вместе с «Лиллем» и «Спартой». Итальянский клуб занимает второе место, набрав семь очков.

В чемпионате Италии команда Пиоли лидирует, имея 23 очка после девяти туров.