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02 декабря 13:30
автор: Виктор Шарафудинов

Мацей Рыбус: Чувствую злость. Проспали первый тайм, «Зальцбург» забил два гола

«Локомотив» проиграл австрийскому клубу в Лиге чемпионов с результатом 1:3.

Польский защитник Мацей Рыбус поделился эмоциями после домашнего поражения «Локомотива» от австрийского «Зальцбурга».

«Чувствую злость, – цитирует Рыбуса официальный сайт московского клуба. – Все расстроены. Мы хотели победить, но не получилось. Проспали первый тайм, соперник забил два гола. Отыгрываться было тяжело. Но пошли вперед, поменяли схему. Игра стала лучше. Забили гол, но «Зальцбург» сразу забил третий. Доигрывать матч было уже сложно. Думали, что готовы, но на поле не получалось. Не знаю, в схеме проблема или нет. В первом тайме как будто не вышли на поле. Часто теряли мяч на своей половине, давали сопернику возможности создавать моменты. Второй тайм показал, что с ними можно играть, как и матч в Зальцбурге. Сами себе привезли два гола».

Победа помогла «Зальцбургу» подняться на третье место в группе A, которое дает право выступить в Лиге Европы. У австрийцев четыре очка. «Локомотив» с тремя очками занимает последнее четвертое место, не имея шансов на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов.

9 декабря команда Марко Николича завершит групповой турнир матчем в Мюнхене против «Баварии».

источник: ФК «Локомотив»
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