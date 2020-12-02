Анатолий Бышовец: «Зенит» не показал себя способным на сверхусилия, необходимые для Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец оценил выступление петербургского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«К сожалению, несбалансированность состава и травмы ряда лидеров не дали команде преуспеть в турнире, – цитирует Бышовца «Известия». – Хотя в целом, в игровом и ментальном плане этот коллектив не показал себя способным на сверхусилия, необходимые для такого турнира, как Лига чемпионов. Хочется надеяться, что хотя бы в двух последних матчах это у «Зенита» проявится. Во всяком случае, в матче с «Брюгге» у них есть шансы на успех в случае предельной мобилизации всех своих физических и психологических сил».

Сегодня 2 декабря состоится матч пятого тура «Брюгге» – «Зенит». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.