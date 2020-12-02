Дзагоев, Фернандес и Кучаев готовы сыграть против «Вольфсберга» в Лиге Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что футболисты Алан Дзагоев, Константин Кучаев и Марио Фернандес готовы сыграть в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга».

«Из тех, кто не играл в последних матчах, у нас готовы Кучаев, Дзагоев, наверняка будет готов Фернандес. Готовы все игроки, за исключением Бруно Фукса и Вадима Карпова», - приводит слова белорусского специалиста ТАСС.

Напомним, ЦСКА примет «Вольфсберг» завтра, 3 декабря.

После четырех туров в группе К лидирует загребское «Динамо», набравшее восемь очков. Следом расположились «Фейеноорд» (5), «Вольфсберг» (4) и ЦСКА (3).

Добавим, что в матче первого круга в Австрии команды сыграли вничью 1:1.