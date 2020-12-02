Marca: Руководство «Реала» задумалось об увольнении Зидана

Руководство «Реала» задумалось об отставке главного тренера Зинедина Зидана, сообщает Marca.

В Мадриде недовольны последними результатами команды. Два поражения подряд (от «Алавеса» в чемпионате Испании и «Шахтера» в Лиге чемпионов) поставили французского специалиста в непростое положение.

При этом источник отмечает, что сам Зидан не намерен подавать в отставку.

Добавим, что в чемпионате Испании «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 17 очков после 10 матчей. В последних трех встречах мадридцы потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

В Лиге чемпионов «Королевский клуб» расположился на третьей позиции в группе В с семью очками после пяти матчей. В заключительном туре «сливочные» на своем поле примут менхенгладбахскую «Боруссию».