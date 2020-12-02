AS: Совет директоров «Реала» не планирует обсуждать вопрос об увольнении Зидана

Руководство «Реала» продолжает поддерживать Зинедина Зидана и не планирует менять главного тренера в ближайшее время.

Как сообщает As, ссылаясь на влиятельные источники в клубе, на заседании совета директоров, которое состоится в среду, будет обсуждаться бюджет на следующий год. Будущее французского специалиста в повестке дня не фигурирует.

В «Реале» не сомневаются в Зидане, а не самое удачное выступление команды в текущем сезоне связывают с большим количеством травм, а также случаев заражения коронавирусом.

Ранее сегодня испанская газета Marca сообщала, что руководство клуба задумалось об увольнении Зидана.

Добавим, что в чемпионате Испании «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 17 очков после 10 матчей. В последних трех встречах мадридцы потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.