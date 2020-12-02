Месси оштрафован за празднование гола в память о Марадоне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оштрафован на 600 евро за празднование гола в память о Диего Марадоне, сообщает Sport.es.

В матче чемпионата Испании против «Осасуны», который состоялся 29 октября (4:0), Лео забил гол, после чего снял майку «Барсы», под которой оказалась футболка аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером. Месси является воспитанником этой команды, а Марадона выступал за нее в период с 1993 по 1994 год.

За празднование гола Лео получил желтую карточку.

2 декабря судейский комитет чемпионата Испании оштрафовал Месси на 600 евро, а «Барселону» - на 350.

Добавим, что Лионель выступал под руководством Марадоны в сборной Аргентины в 2008-2010 годах.