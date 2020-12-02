Главный тренер «Сочи» Федотов дисквалифицирован на три матча РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча РПЛ.

29 ноября сочинцы в гостях проиграли «Уралу» в матче 16-го тура чемпионата России со счетом 0:1. В перерыве этой встречи Федотов высказал недовольство работой судейской бригады, за что был удален.

«Это не первый случай удаления Федотова в матчах РПЛ. Два месяца назад рассматривался инцидент в матче с «Краснодаром». За подобное нарушение были применены санкции. С учетом рецидива, было вынесено следующее решение: дисквалифицировать Федотова за нецензурные выражения в адрес официальных лиц на три матча и оштрафовать на 300 тысяч рублей», - сообщил Григорьянц РИА Новости.

Таким образом, Федотов пропустит матчи «Сочи» с «Ахматом» (7 декабря), «Спартаком» (12 декабря) и «Динамо» (16 декабря).

Добавим, что сочинский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 16 матчах.