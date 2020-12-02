Юрий Нагорных: Оснований для отставки Мещерякова нет

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что не видит оснований для ухода с должности главы совета директоров московского клуба Анатолия Мещерякова.

«Анатолий Анатольевич — председатель совета директоров на сегодняшний день. Выборы прошли чуть более месяца назад. Председатель избирается сроком на один год. На сегодняшний день оснований для пересмотра этого решения нет», - цитирует Нагорных Sport24.ru.

Напомним, проиграв «Зальцбургу» (1:3), «Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Железнодорожники еще могут занять третье место в группе и пробиться в Лигу Европы.

В турнирной таблице чемпионата России «Локо» занимает седьмое место, набрав в 16 матчах 25 очков.