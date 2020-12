Лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по итогам ноября признан полузащитник Бруну Фернандеш, сообщает пресс-служба клуба.

За прошедший месяц португалец забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

