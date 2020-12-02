Тедеско и Мозес оштрафованы по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Ротора»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафах, выписанных по итогам матчей 16-го тура РПЛ.

«За нарушение санитарного регламента «Зенит» и «Спартак» оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый, ЦСКА и «Ротор» - на 45 тысяч каждый, «Арсенал» - на 35 тысяч, «Уфа» и «Ахмат» - на 25 тысяч каждый. За бросание болельщиками посторонних предметов (бутылка) на футбольное поле «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи оштрафован на 20 тысяч рублей, футболист «красно-белых» Виктор Мозес за появление в чистой зоне без перчаток - на 5 тысяч», - цитирует Григорьянца РИА Новости.

Напомним, после 16 туров в турнирной таблице чемпионата России лидируют «Зенит», ЦСКА и «Спартак», набравшие по 32 очка.

Матчи 17-го тура будут сыграны с 5 по 7 декабря.