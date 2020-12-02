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02 декабря 17:37
автор: Юрий Нечаев

Егор Титов: Матч против «Ренна» - важнейший для Мусаева

Встреча начнется в 20:55 мск.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» - «Ренн».

«Думаю, это важнейший матч для Мусаева. Если он побеждает сейчас, то «Краснодар» попадает в Лигу Европы. Если же он сейчас проигрывает, то, боюсь, в скором времени он может лишиться своего места. Ситуация в чемпионате у «Краснодара» очень плохая. Если еще и из еврокубков вылететь…

Но, честно говоря, даже не знаешь, чего ждать от «Краснодара». Вроде бы все время позитивно настраиваешься на «Краснодар», но результаты чудовищные. Взять хотя бы последний матч с «Химками». И сейчас уже никаких скидок, почти все переболели, практически основной состав уже. Разве что Сафонов пока не подключился. Нужен результат.

Для меня очевидно, что «Краснодар» снова пропустит. В обороне очень много проблем, Кайо постоянно ошибается и привозит. «Ренн» в нападении достаточно остро действует, свой шанс он найдет. Но при этом и «Ренн» тоже наверняка пропустит. Очень тяжелый сезон и у этой команды. За последние 10 матчей только одна победа. Тоже в обороне далеко не все в порядке. А «Краснодар» в атаке умеет играть, умеет создавать. Наверняка Вандерсон сразу появится, и Ари надо дать шанс с первых минут. Берг просто устал. Он возрастной игрок, а на него такая нагрузка этой осенью свалилась.

Жду голов от этого матча. Иначе и быть не может. Обе команды мотивированы. Обеим важно победить. Так что моя ставка — «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», - цитирует Титова «РБ-Спорт».

В группе Е лидируют «Челси» и «Севилья», набравшие по 10 очков. В активе «Ренна» и «Краснодара» по одному.

Добавим, что в первом круге команды сыграли вничью 1:1.

источник: «РБ-Спорт»
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