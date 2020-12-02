Евгений Ловчев: Видно, что внутри «Зенита» назревает недовольство

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» - «Зенит».

«Интересные вещи. Я все время говорил, что самая сильная команда в России – «Зенит». Однако что-то в клубе развалилось. Все эти истории: сначала с руководителем Александром Медведевым, затем – с Артемом Дзюбой, какие видео из раздевалки после побед. Эти истории не идут на пользу рабочей обстановке.

Видно, что внутри команды назревает недовольство. Видно это было по Вилмару Барриосу, который просто бросался на судей. Поэтому мне кажется, что «Брюгге», который играет спокойно, поймает «Зенит», а он будет вынужден атаковать. Нужно же с последнего места как-то уходить. Значит, у «Брюгге» будет пространство, а они прилично и быстро играют в атаке», - передает слова Ловчева «РБ-Спорт».

В группе F лидирует дортмундская «Боруссия», набравшая девять очков. Далее расположились «Лацио» (8), «Брюгге» (4) и «Зенит» (1).

Добавим, что в матче первого круга в Санкт-Петербурге бельгийский клуб обыграл сине-бело-голубых со счетом 2:1.