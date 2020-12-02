Томас Тухель: Матч против «МЮ» на «Олд Траффорд» будет сродни финалу

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил важность предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Этот матч на «Олд Траффорд» будет сродни финалу. Мы здесь не для того, чтобы искать оправдания. Наша задача - показать свой лучший футбол и победить. Сделать это возможно, но нас ждет большое испытание», - цитирует немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Манчестер» возглавляет группу Н с девятью набранными очками. В активе «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» по шесть очков, у «Истанбул Башакшехир» - три.

Встреча «МЮ» - «ПСЖ» состоится сегодня, 2 декабря. Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск.

Добавим, что в матче первого круга сильнее оказался английский клуб со счетом 2:1.