«Арсенал» намерен усилиться форвардом «Норвича» Буэндией

Фланговый нападающий «Норвича» Эмилиано Буэндия может стать игроком «Арсенала».
По информации Football London, в трансфере 23-летнего аргентинца заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета, нуждающийся в усилении атакующей линии своей команды.
Отмечается, что сделка может состояться либо в январе, либо летом 2021 года.
Помимо лондонцев, вингером интересуются «Лидс», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас».
Буэндия перешел в «Норвич» в июле 2018 года из «Хетафе» за 1,5 миллиона евро. В общей сложности он провел за клуб 90 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 30 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.