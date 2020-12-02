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02 декабря 18:12

«Арсенал» намерен усилиться форвардом «Норвича» Буэндией

Также на аргентинского игрока претендует еще три команды Английской премьер-лиги.

Фланговый нападающий «Норвича» Эмилиано Буэндия может стать игроком «Арсенала».

По информации Football London, в трансфере 23-летнего аргентинца заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета, нуждающийся в усилении атакующей линии своей команды.

Отмечается, что сделка может состояться либо в январе, либо летом 2021 года.

Помимо лондонцев, вингером интересуются «Лидс», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас».

Буэндия перешел в «Норвич» в июле 2018 года из «Хетафе» за 1,5 миллиона евро. В общей сложности он провел за клуб 90 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 30 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро.

источник: Football.London
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