Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч РПЛ.

28 ноября «быки» уступили «Химкам» в матче 16-го тура чемпионата России со счетом 0:1. Сразу после финального свистка Мусаев выбежал на поле и начал предъявлять претензии судейской бригаде, за что получил красную карточку.

«Мы получили рапорт от судьи, в котором было сказано, что в словах Мусаева не было нецензурных и оскорбительных выражений. Поэтому мы ограничились одним матчем дисквалификации», - цитирует Григорьянца ТАСС.

Добавим, что «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 16 матчах. В следующем туре «быки» на своем поле примут «Ротор». Встреча состоится 5 декабря.