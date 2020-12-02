«Локомотив» обсуждал с Газизовым возможное сотрудничество

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может занять аналогичную должность в «Локомотиве».

Как сообщает «Чемпионат», руководство железнодорожников провело первые контакты с 52-летним специалистом по поводу дальнейшего сотрудничества в случае, если команду покинет Василий Кикнадзе.

– Если Газизов уйдет из «Спартака», «Локомотив» может позвать его на место Кикнадзе, позиции которого в последнее время не очень крепки. Пока «Локо» и Газизов не вели переговоры, но стороны обсудили возможность сотрудничества, – сказал один из источников.

Напомним, что Газизов стал генеральным директором красно-белых 10 июля этого года. При нем в команду пришли правый защитник Виктор Мозес, арендованный у «Челси», полузащитник Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин.

После 16 туров подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.