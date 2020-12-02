Почеттино является одним из главных претендентов на пост главного тренера «Реала»

Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала».

По информации Marca, если руководство мадридского клуба примет решение уволить француза, то в качестве замены команда будет рассматривать 48-летнего специалиста в качестве основного варианта на пост тренера «сливочных».

Также на место наставника претендует легенда «Реала» Рауль Гонсалес, в данный момент тренирующий «Кастилью». Однако сам клуб хотел бы подписать более опытного тренера.

Напомним, что Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» в период с 2014-го по 2019 год. Под его руководством лондонцы вышли в финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, где уступили «Ливерпулю» (0:2).