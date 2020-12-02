«Краснодар» – «Ренн». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ренна» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Смольников, Газинский, Кабелла, Вилена, Классон, Вандерсон, Берг
Запасные: Городов, Синицын, Чернов, Камболов, Шапи-Сулейманов, Марков, Ари.
«Ренн»: Сален, да Силва, Ньямси, Траоре, Трюффер, Нзонзи, Леа Силики, Камавинга, Бурижо, Юну, Доку.
Запасные: Гомис, Боне, Далберт, Соппи, Мауасса, Тай, Гбоо, Гренье, Ассиньон, Рюттер, Ньянг, Дель Кастильо.