Анатолий Мещеряков: Никто из «Локомотива» с Газизовым не контактировал

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг слухи о том, что железнодорожники могут пригласить на должность генерального директора Шамиля Газизова, в настоящее время занимающего аналогичный пост в «Спартаке».

«Бред не комментирую. Никаких планов (расстаться c Кикнадзе) нет, никто с Шамилем не контактировал. Людям с воспаленным сознанием советую подставить голову под холодный душ», - цитирует Мещерякова ТАСС.

Напомним, слухи о смене руководства «Локомотива» возникли на фоне не самого удачного выступления команды в текущем сезоне. Проиграв во вторник «Зальцбургу» (1:3), красно-зеленые лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Железнодорожники еще могут занять третье место в группе и пробиться в Лигу Европы.

В турнирной таблице чемпионата России «Локо» занимает седьмое место, набрав в 16 матчах 25 очков.

В последние дни в СМИ активно обсуждается информация о том, что «Спартак» в ближайшее время может расстаться с Газизовым.