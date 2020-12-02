«Ювентус» заинтересован в покупке Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может оказаться в «Ювентусе», сообщает Calcio Mercato.

Согласно информации источника, руководство туринской команды рассматривает 34-летнего француза в качестве третьей опции в атакующей линии после Криштиану Роналду и Альваро Мораты. Отмечается, что сделка может состояться уже в январе.

Ранее сообщалось, что форвард близок к переезду в MLS, где им интересуется «Интер Майами».

Жиру перешел в «Челси» в январе 2018 года. В общей сложности он принял участие в 97 встречах, отличился 30 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.