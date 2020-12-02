Главный тренер «Вольфсберга»: Мы приехали в Москву, чтобы обыграть ЦСКА

Главный тренер «Вольфсберга» Фердинанд Фельдхофер заявил, что его команда рассчитывает на победу в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.

«Я не сторонник того, чтобы ставить цель завоевать любой ценой одно очко. Мы приехали сюда, чтобы получить все три очка, а там уже как получится. Мы будем показывать свои лучшие стороны. Завтрашняя игра может многое прояснить. Матч будет очень напряженным», - цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, ЦСКА примет «Вольфсберг» завтра, 3 декабря.

После четырех туров в группе К лидирует загребское «Динамо», набравшее восемь очков. Следом расположились «Фейеноорд» (5), «Вольфсберг» (4) и ЦСКА (3).

Добавим, что в матче первого круга в Австрии команды сыграли вничью 1:1.