Майкл Оуэн: Покупка «Ливерпулем» Жоты – лучший трансфер сезона в АПЛ

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн оценил трансфер форварда Диогу Жоты в стан «мерсисайдцев».

Напомним, что 23-летний португалец был приобретен в сентябре за 44,7 миллионов евро из «Вулверхэмптона». С тех пор он принял участие в 15 матчах, забив девять голов.

– Никто не мог предположить, что его покупка сможет принести такой эффект. Можно сказать, что это лучший трансфер сезона в АПЛ. Он удивляет своей скоростью, а также хладнокровием в голевых моментах. Складывается ощущение, что сейчас Жота является связующим звеном в атаке команды, – цитирует Оуэна BT Sport.