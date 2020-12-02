Властимил Петржела: Видно, что Семаку не достает опыта в матчах Лиги чемпионов

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела оценил результаты петербургской команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов под руководством главного тренера Сергея Семака.

– В международных соревнованиях видно, что Семак еще неопытный. С другой стороны, в российском чемпионате это хороший специалист, я бы даже сказал, сильный. Надо дать Семаку шанс, время, чтобы он работал дальше, – цитирует Петржелу «РИА Новости».

Напомним, что после четырех туров «Зенит» располагается на четвертом месте в турнирной таблице группы F, набрав одно очко. Сегодня петербургский клуб сыграет в гостях против «Брюгге». Встреча состоится в 23:00 мск.