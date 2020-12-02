Мирча Луческу: Сейчас «Ювентус» играет по-новому, и это может позволить ему выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о туринском «Ювентусе», с которым его команда сыграет в среду в Лиге чемпионов.

«Ювентус» - хорошая команда, они играют у себя дома. Конечно, им нужно больше времени, чтобы отработать все механизмы, ведь произошло много изменений. Но я уверен, что футболисты смогут показать хорошую игру и проявить талант.

На данный момент «Ювентус» может играть по-новому, что даже может позволить им выиграть Лигу чемпионов. Впрочем, у них есть проблемы, как и у всех», - цитирует румынского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, команды выступают в группе G Лиги чемпионов. После четырех туров в квартете лидируют «Барселона», набравшая 12 очков, и «Ювентус» (9). Испанская и итальянская команды гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

В активе «Динамо» и «Ференцвароша» по одному очку и они продолжают борьбу за попадание в Лигу Европы.