Между Гомесом и Гасперини возник конфликт во время матча с «Мидтьюлландом»

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило о том, что во время вчерашней встречи группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Мидтьюлландом» (1:1) произошел конфликт между капитаном «бергамасков» Алехандро Гомесом и главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Отмечается, что наставник команды попросил 32-летнего аргентинца сменить позицию на поле, перейдя на правый фланг атаки. Однако футболист категорически отказался от этого предложения. В перерыве встречи игрок был заменен на Йосипа Иличича.

В нынешнем сезоне на счету Гомеса пять голов и четыре ассиста в 14 играх.

После пяти туров ЛЧ «Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав восемь очков.