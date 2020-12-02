«Манчестер Сити» хочет приобрести полузащитника «Валенсии» Ли Кан Ина

Атакующий полузащитник «Валенсии» Ли Кан Ин может перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает La Razon, 19-летний южнокореец не собирается подписывать новый контракт с «летучими мышами» и намерен сменить клуб в ближайшее время. Отмечается, что руководство испанской команды рассмотрит вариант с продажей игрока в зимнее трансферное окно.

Напомним, Ли Кан Ин является воспитанником академии «Валенсии». За взрослую команду он провел 44 матча, забил два гола и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.