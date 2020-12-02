Диогу Жота: Как португальцы, мы всегда считали Роналду своим главным ориентиром в карьере

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал о том, кого он считал своим кумиром в детстве.

– Мои самые ранние воспоминания, связанные с футболом, относятся к чемпионату Европы-2004. Тогда сборная Португалии дошла до финала. Роналду был моим героем. На том турнире ему было 19, но он очень здорово проявил себя на Евро. Как португальцы мы всегда считали Криштиану своим главным ориентиром, – цитирует Жоту The Athletic.

В нынешнем сезоне 23-летний португалец принял участие в 15 матчах, забив девять голов. В составе сборной Португалии футболист отыграл восемь встреч (3 гола).