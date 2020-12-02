«Брюгге» – «Зенит». Дзюба оказался вне заявки

Стали известны стартовые составы «Брюгге» и «Зенита» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Коссуну, Ланг, Рикка, Ванакен, Вормер, Деннис, Мехеле, Мата, де Кетеларе.
Запасные: Хорват, Ламменс, Соболь, Дели, ван дер Бремпт, ван ден Кейбус, Схрейверс, Крменчик, Окереке, Баджи.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Прохин, Барриос, Сутормин, Ерохин, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун.
Запасные: Васютин, Лунев, Жирков, Круговой, Мостовой, Мусаев, Оздоев, Шамкин.