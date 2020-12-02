ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 декабря 22:06

«Брюгге» – «Зенит». Дзюба оказался вне заявки

Встреча состоится сегодня в Бельгии в 23:00 мск.

Стали известны стартовые составы «Брюгге» и «Зенита» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Коссуну, Ланг, Рикка, Ванакен, Вормер, Деннис, Мехеле, Мата, де Кетеларе.

Запасные: Хорват, Ламменс, Соболь, Дели, ван дер Бремпт, ван ден Кейбус, Схрейверс, Крменчик, Окереке, Баджи.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Прохин, Барриос, Сутормин, Ерохин, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун.

Запасные: Васютин, Лунев, Жирков, Круговой, Мостовой, Мусаев, Оздоев, Шамкин.

Главным арбитром встречи назначен Сердар Гэзюбююк (Нидерланды).

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают четвертое место в турнирной таблице группы F, набрав одно очко. «Брюгге» с четырьмя очками идет на третьей строчке.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Audi откажется от Formula E в пользу Дакара и Ле-МанаГерой фильма "Иван Васильевич меняет профессию" теперь рекламирует СбербанкНа пятом этапе Кубка России не выступят Тарасова и МорозовЕстественная красота Софьи Жук. ФотоВскрытие Марадоны ошарашило патологоанатомовМужчины краснеют при виде этих фото Софии Жук
Хабиб готов вернуться. Он уже назвал условия, при которых это сделает
Задуматься о возобновлении карьеры его заставит гонорар в размере 100 млн долларов.
Прервёт ли ЦСКА трёхматчевую серию без побед? Да – 1,63!
В домашнем матче с «Вольфсбергом» решится дальнейшая судьба армейцев в Лиге Европы. Рассчитывать на одну из двух путёвок в плей-офф подопечные Виктора Гончаренко смогут только в случае победы.
Использует ли «Зенит» последний шанс в ЛЧ? Да – 3,40!
2 декабря петербуржцы проведут матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Для команды Сергея Семака уже не будет другой возможности зацепиться за еврокубковую весну.
Впервые в истории женщина будет судить матч Лиги чемпионов
Новое испытание для Стефани Фраппар.
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.

Футбол. «Локомотив» vs «Зальцбург». Бокс. Майк Тайсон возвращается. Хоккей. НХЛ стартует в январе.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика