Хет-трик Кавечи не помог «Истанбулу» набрать очки в домашнем матче с «Лейпцигом»

«Истанбул Башакшехир» дома уступил «Лейпцигу» (3:4) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Одним из главных героев игры стал полузащитник хозяев Ирфан Кавечи, отметившийся хет-триком в ворота немецкой команды. Однако соперник ответил четырьмя голами – по одному забитому мячу на счету Юссуфа Поульсена, Норди Мукиеле, Дани Ольмо и Александра Сорлота.

Таким образом, немецкий клуб набрал девять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы H. «Истанбул» с тремя очками остался на последней, четвертой строчке.

В следующем туре «Лейпциг» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед», а турецкая команда отправится в гости к «ПСЖ». Обе игры состоятся 8 декабря.

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