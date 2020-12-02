«Краснодар» одержал первую победу в Лиге чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы

Футболисты «Краснодара» победили «Ренн» (1:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол был забит во второй половине встречи – на 71-й минуте нападающий российской команды Маркус Берг смог откликнуться на передачу защитника Александра Мартыновича и точно пробил по воротам голкипера соперников Ромена Салена.

Отметим, что «Краснодар» прервал серию из 17 матчей российских команд без побед в рамках нынешнего еврокубкового сезона. Подопечные Мурада Мусаева набрали четыре очка и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе. «Ренн» с одним очком расположился на четвертой строчке.

В следующем туре «быки» отправятся в гости к «Челси», а французский клуб на своем поле примет «Севилью». Обе игры состоятся 8 декабря.

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