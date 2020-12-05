«Ренн» дома потерпел поражение от «Ланса»

В 13-м туре чемпионата Франции «Ренн» на своем поле уступил «Лансу» с результатом 0:2.

На 28-й минуте счет открыл Арно Калимуэндо, а на 78-й отличился камерунец Игнатиус Ганаго.

«Ланс» поднялся на седьмое место, набрав 21 очко в 12 играх.

«Ренн» опустился на восьмую строчку таблицы, имея 19 очков после 13 встреч. Безвыигрышная серия команды Жюльена Стефана в лиге 1 длится четыре матча (три поражения и ничья).

Напомним, что 2 декабря «Ренн» уступил в гостях «Краснодару» с результатом 0:1, что предопределило исход борьбы за третье место в группе E Лиги чемпионов в пользу клуба из России.