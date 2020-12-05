Юрий Матвеев: «Зенит» нас сегодня раздавил, оказались не готовы к таким скоростям

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал крупное поражение команды в матче с «Зенитом».

- Готовились к другому, но «Зенит» нас сегодня раздавил. Мы оказались не готовы к такому уровню единоборств и к таким скоростям, - приводит слова Матвеева «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Зенит» набрал 35 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Урал», имея в активе 19 очков, расположился на 11-м месте.

В следующем туре петербургская команда дома сыграет против «Динамо», а клуб из Екатеринбурга встретится с на выезде с ЦСКА.