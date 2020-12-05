«Ювентус» одержал волевую победу над «Торино» в туринском дерби

В десятом туре чемпионата Италии туринское дерби «Ювентус» – «Торино» завершилось с результатом 2:1.
На девятой минуте счет открыл камерунский защитник гостей Николя Н’Кулу. «Ювентус» отыгрался на 77-й. Американец Уэстон Маккенни нанес точный удар после подачи Хуана Куадрадо вслед за розыгрышем углового.
Волевую победу «Старой синьоре» принес Леонардо Бонуччи. Защитник сборной Италии тоже забил головой, а Куадрадо записал себе в актив второй голевой пас за вечер.
После гола Бонуччи красную карточку за протест получил запасной вратарь «Торино» Карло Пинсольо (90+4).
«Ювентус» занимает второе место, набрав 20 очков.