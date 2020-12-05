Сергей Семак: «Уралу» смогли забить достаточно много, это радует

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу комады в матче 17-го тура чемпионата России с «Уралом» (5:1).

- Уже много говорили о том, что график непростой. Мы с осторожностью ждем каждого следующего матча, пытаемся проанализировать состояние игроков или дать время тем, кто еще не готов. Сегодня неплохо начали, создавали моменты, смогли забить достаточно много. Это радует. В прошлой игре в Туле мы тоже создавали много, но не смогли забить и потеряли очки. В этом матче с реализацией было гораздо лучше. Конечно, рад. Поздравляю ребят с важной и непростой победой. Хотя счет вводит в заблуждение, тем не менее, все понимают, насколько сложно эмоционально и функционально. Но ребята - молодцы, сегодня заслужили победу, - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Добавим, что после этой игры «Зенит» набрал 35 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Урал», имея в активе 19 очков, расположился на 11-м месте.

В следующем туре петербургская команда дома сыграет против «Динамо», а клуб из Екатеринбурга встретится с на выезде с ЦСКА.