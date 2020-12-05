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05 декабря 22:25
автор: Виктор Шарафудинов

«Манчестер Юнайтед» в Лондоне обыграл «Вест Хэм», одержав четвертую победу кряду

Команда Оле-Гуннара Сульшера занимает четвертое место в АПЛ.

В 11-м туре чемпионата Англии лондонский «Вест Хэм» уступил дома «Манчестер Юнайтед» с результатом 1:3.

Хозяева забили первыми. На 38-й минуте отличился чешский полузащитник Томаш Соучек.

«МЮ» волевую победу принесли три гола, которые были забиты во втором тайме. На 65-й минуте равновесие восстановил хавбек сборной Франции Поль Погба, на 68-й команду Оле-Гуннара Сульшера вывел вперед Мэйсон Гринвуд, а на 78-й ворота «молотобойцев» поразил Маркус Рэшфорд.

«Манчестер Юнайтед», одержав четыре победы подряд, занимает четвертое место. У манкунианцев 19 очков после десяти матчей.

«Вест Хэм» имеет 17 очков после 11 встреч и находится на седьмой строчке таблицы. В трех предыдущих турах команда Дэвида Мойеса одержала три победы.

11 декабря «Вест Хэм» сыграет в гостях с «Лидсом», а «Манчестер Юнайтед» 12 декабря примет «Манчестер Сити».

источник: «Советский спорт»
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