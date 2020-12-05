«Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью, забив друг другу по три мяча

В десятом туре чемпионата Германии «Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью 3:3.

По ходу встречи Гости вели в счете 1:0 и 3:2, а мюнхенцы выигрывали 2:1.

В составе «Баварии» отличился Джамал Масиала (на 30-й минуте), а также оформил дубль Томас Мюллер (на 34-й и 75-й).

Авторами голов «Лейпцига» стали Кристофер Нкунку (19), Джастин Клюйверт (36) и Эмиль Форсберг (48).

«Бавария» и «РБ Лейпциг» занимают две первые строчки в турнирной таблице немецкой бундеслиге. Мюнхенцы набрали 23 очка, а «красные быки» – 21.