«Атлетико» выиграл у «Вальядолида», одержав в испанской примере седьмую победу кряду

В 12-м туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» обыграл «Вальядолид» с результатом 2:0.
На 56-й минуте автором забитого мяча стал Тома Лемар, а на 72-й – Маркос Льоренте.
«Атлетико» с семью победами лидирует в чемпионате Испании, набрав 26 очков в десяти встречах. У «Реала Сосьедада», который провел на одну игру больше, – 24.
«Вальядолид» занимает предпоследнее 19-е место, имея 10 очков после 12 встреч.
11 декабря «Вальядолид» примет «Осасуну». 12 декабря состоится мадридское дерби «Реал» – «Атлетико».