Тренер «Зенита» Тимощук заболел коронавирусом

Тренер «Зенита» Анатолия Тимощук заболел коронавирусом.

По информации Sport24.ru, именно с этим связано отсутствие помощника Сергея Семака на тренерской скамье петербургской команды в последних матчах.

Бывший футболист сборной Украины Тимощук работает в тренерском штабе «Зенита» с февраля 2017 года.

На данный момент петербургская команда делит в РПЛ лидерство с московским «Спартаком». Обе команды в 17 матчах набрали по 32 очка.

5 декабря «Зенит» на своем поле разгромил «Урал» с результатом 5:1 в 17-м туре чемпионата России.