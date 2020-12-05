Александр Карапетян: Тедеско был в шоке от ситуации в «Тамбове»

Армянский нападающий «Тамбова» Александр Карапетян рассказал о беседе с главным тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 17-го тура чемпионата России.

«После свистка ко мне подошел Доменико Тедеско, – рассказал Карапетян в интервью для Sport24.ru – Мы успели поговорить на немецком и поделиться впечатлениями от матча. Доменико сказал, что я настоящая машина, что я агрессивно играл. Похвалил «Тамбов» за самоотдачу. Сказал, что не ожидал такой игры от нас. Он знал, что я играл в Германии, был в курсе про все мои немецкие команды. Я очень сильно удивился.

Я ему рассказал про наши нынешние проблемы в «Тамбове», на что он спросил, как мы так настроились на игру при таких проблемах. Тедеско был в шоке от ситуации в «Тамбове», потому что такие вещи в Германии вообще не случаются».

«Спартак» обыграл «Тамбов» со счетом 5:1. Тамбовская команда, потерпев пять поражений подряд, занимает 14-е место в РПЛ, набрав 12 очков.