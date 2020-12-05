Чемпион Европы в составе сборной СССР Виктор Понедельник ушел из жизни в 83 года

Победитель первого чемпионата Европы Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет.

Печальную новость сообщила его дочь Анастасия на своей странице в «Фейсбуке», написав следующее:

«Папочка, покойся с миром».

Во время карьеры футболиста Понедельник выступал за ростовские клубы «Ростсельмаш» (с 1956 по 1958 годы) и СКА (1959-60 и 1961-65). В 1961 и 1966 нападающий переходил в ЦСКА и «Спартак», но так и не сыграл ни одного матча за московские команды.

За сборную СССР Виктор Владимирович с 1960 по 1966 годы провел 29 матчей, забив 20 мячей.