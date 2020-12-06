«Аякс» дома проиграл «Твенте», прервав свою серию из шести побед в голландском чемпионате

В 11-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» на своем поле проиграл «Твенте» с результатом 1:2.

Форвард гостей Квинси Мениг открыл счет на 22-й минуте, а на 59-й амстердамский клуб отыгрался, когда Душан Тадич реализовал пенальти. Победу «Твенте» принес второй гол Менига на 84-й минуте.

«Аякс» после 11 матчей имеет 27 очков. Ранее амстердамцы одержали шесть побед подряд. У ближайшего преследователя «Витесса» 25 очков после десяти игр, и в эти минуты клуб из Арнема по ходу второго тайма ведет в гостях у «Зволле» (1:0).

«Твенте» занимает пятое место, набрав 25 очков.

12 декабря «Аякс» примет «Зволле». 13 декабря состоится матч «Твенте» – АЗ.